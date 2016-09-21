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"أى بى إم" تعلن تعيين المصرى تكريم التهامى بالمجلس الاستشارى لرئيس أمريكا

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"أى بى إم" تعلن تعيين المصرى تكريم التهامى بالمجلس الاستشارى لرئيس أمريكا "أى بى إم" تعلن تعيين المصرى تكريم التهامى بالمجلس الاستشارى لرئيس أمريكا

>أ ش أ

أعلنت شركة "أى بى أم" اليوم، الأربعاء، عن تعيين وزيرة التجارة الأمريكية، بينى بريتزكار، للمصرى "تكريم التهامى"، مدير عام شركة "أى بى أم" فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فى المجلس الاستشارى لرئيس الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإقامة المشاريع بإفريقيا.

 

وذكر بيان للشركة اليوم بأن "تكريم التهامى" سيلتحق بمجموعة تضم 23 من أبرز قادة الأعمال بالقطاع الخاص الذين يقدمون المشورة إلى الرئيس الأمريكى فيما يخص تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

 

وقال التهامى - فى تصريحات له أوردها البيان - أنه بصفته عضوا فى المجلس سيقدم المعلومات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بالتبادل التجارى الأمريكى الإفريقى، وتحديد الأولويات الاستثمارية، فضلا عن توفير المشورة حول سبل إيجاد الوظائف وتعزيز الشراكات التجارية بغية زيادة التمويلات الأمريكية فى أفريقيا من القطاعين العام والخاص، وتحليل آثار السياسات فى الولايات المتحدة وأفريقيا على التجارة الأمريكية والمصالح الاستثمارية فى أفريقيا.

 

وأشار إلى حجم الإمكانيات المتاحة فى أفريقيا، لاسيما وأن شركة "أى بى إم" أسست شراكات مع منظمات محلية فى القارة الإفريقية، التى شهدت قفزة نوعية فى حجم توظيف الحكومات والمنظمات المحلية للحلول التقنية، وذلك من خلال تبنى أحدث الابتكارات، كالنظم الإدراكية، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والتقنيات الجوالة.

 

ويمتلك "تكريم التهامى" خبرات واسعة تزيد عن الثلاثين عاما فى توسيع أعمال ومراكز شركة "أى بى أم" عبر قارة إفريقيا، حيث تتواجد الشركة فى 24 دولة إفريقية.

 


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