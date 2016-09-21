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بالصور.. أقوى 25 رسالة للرئيس السيسي خلال 72 ساعة بالولايات المتحدة

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بالصور.. أقوى 25 رسالة للرئيس السيسي خلال 72 ساعة بالولايات المتحدة بالصور.. أقوى 25 رسالة للرئيس السيسي خلال 72 ساعة بالولايات المتحدة

>كتب زكى القاضى

حملت زيارة الرئيس عبد الفتاح ، لنيويورك لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من الرسائل واللقاءات السياسية الهامة.

 

ويرصد "اليوم السابع" أقوى 25 رسالة للرئيس السيسي، خلال 72 ساعة، هى فترة تواجده بالولايات المتحدة، وذلك خلال التقرير التالى..

 

1.   التأكيد على وقوف بجانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية وللرئيس عبد ربه منصور هادى.

 

2. التشديد على أن القوات المسلحة المصرية تعمل جاهدة للقبض على مهربى المهاجرين.

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3. الرئيس يعلن أن غلق الحدود فى وجه اللاجئين يخالف الاتفاقيات الدولية، مرحبا بالجهود الدولية لمكافحة الظاهرة.

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4. السيسي يعرب عن تطلعه لاستقبال نظيره القبرصى فى القاهرة أكتوبر المقبل.

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5.  شدد على الاهتمام بعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى للحفاظ على استقرار المنطقة.

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6. أبدى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر يجمع الأطراف المعنية بأزمة جنوب السودان.

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7. أكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

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8. أوضح أن سياسة مصر منذ ثورة 30 يونيو اتسمت بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة.

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9. أوضح تبنى أجندة واسعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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10. أشار إلى أن مصر تتطور بشكل كبير رغم ما تواجهه من تحديات.

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11. الاٍرهاب يمثل أخطر تهديد للعالم، فهو لا يواجه مصر فقط بل المنطقة والعالم بأسره.

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12. أكد أن الهجمات الإرهابية لا تتعدى حاليا نسبة واحد أو اثنين فى المائة مما كانت عليه فى سيناء.

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13. نوه إلى أن هناك سياق دينى معين يعتنقه البعض يسعى إلى تجنيد عناصر تقوم بارتكاب أعمال عنف وإرهاب وقتل.

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14. أوضح أن الإرهاب حرم مصر من موارد كبيرة كانت تساهم فى دعم الاقتصاد.

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15. أكد أنه لا يوجد تمييز دينى فى مصر وأن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

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16. شدد على أن إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل يمكن أن يسمح للمنطقة بأن تتمتع بالأمن والاستقرار.

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17. أوضح أن مصر  تعطى الوقت والفرصة للآخرين لتفهم ظروف المنطقة والظروف الجارية بها.

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18. كشف اتفاق على قيام الجانبين المصرى والبريطانى بمواصلة العمل المشترك من أجل استئناف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.

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19. أكد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه.

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20. شدد على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية على أجندة السياسة الخارجية المصرية.

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21. أكد أن مصر أطلقت مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

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22. السيسي يدعو لحل سياسى يحقن دماء السوريين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

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23. دعوة الإسرائيليين لاستلهام تجربة مصر والعمل على حل القضية الفلسطينية.

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24.  أكد أن الإرهاب آفة هذا الزمان وعلى الجميع غرس قيم التعايش وقبول الآخر.

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25. أعرب الرئيس عن أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطنى اللازم لاختيار رئيس جمهورية لبنان.

 


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