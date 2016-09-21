قرعة كأس العالم للأندية 2016.. بداية سهلة لبطل إفريقيا

أسفرت قرعة قرعة كأس العالم للأندية 2016 والتي ستحتضنها اليابان في شهر ديسمبر المقبل،عن وقوع بطل آسيا في مواجهة ضد كلوب أمريكا في المباراة الأولى.

فيما سيلعب بطل إفريقيا مع الفائز من مباراة افتتاح البطولة التي سيخوضها بطل الدوري الياباني 2016 ونادي أوكلاند سيتي.

الفائز من هذه المباراة سيلعب ضد أتليتيكو ناسيونال الكولومبي في نصف النهائي.

فيما سيلعب الفائز من المباراة الأولى ضد ريال مدريد.

تحددت حتى الآن هوية أربعة من الفرق السبعة المشاركة في نسخة اليابان 2016: أوكلاند سيتي النيوزيلندي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا)، كلوب أمريكا المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، ريال مدريد الأسباني (الفائز بدوري أبطال أوروبا) وأتليتيكو ناسيونال الكولومبي (الفائز بكوبا ليبرتادوريس).

جدير بالذكر أن الفائز بدوري أبطال آسيا ستتحدد هويته بعد مباراة الإياب من الدور النهائي التي ستقام يوم 26 نوفمبر المقبل، في حين سيتم تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 21 أكتوبر المقبل، وسيختتم موسم الدوري الياباني في أوائل ديسمبر المقبل.

سيدخل فريقا ريال مدريد وأتليتكو ناسيونال مباشرة في البطولة من الدور نصف النهائي، فيما ستحدد القرعة منافسيهما المحتملين في هذا الدور، إذ سيكون خصم الفريق الأسباني هو الفائز من المواجهة الأولى في الدور ربع النهائي، أما منافس الفريق الكولومبي فسيكون الفائز من المباراة الثانية.

ويمتلك الزمالك فرصة المشاركة في البطولة، حيث وضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.