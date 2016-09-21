إصابة شاب بطلق نارى طائش في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

أصيب شاب بطلق نارى طائش حيث تصادف وقت مروره مع وقت تجدد اشتباكات بين عائلتي آل ضاهر والدراوشة بقرية القصير التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.​

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفى بين عائلتي “آل ضاهر والدراوشة “على إثر خصومة ثأرية بينهما ووقوع مصاب بقرية القصيردائرة المركز.​

وعلى الفور إنتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وتم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران , وبالفحص والمعاينة تبين إصابة شخص بطلق نارى طائش تصادق مرورة وقت تبادل إطلاق النيرات وتم نقله إلى مستشفى القوصية المركزى وحالته مستقرة ,تم تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة​​.​