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الأقصر تعاني من نقص الأدوية المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار‎

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الأقصر تعاني من نقص الأدوية المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار‎ الأقصر تعاني من نقص الأدوية المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار‎

ارشيفية

تعاني محافظة الأقصر،  من نقص العديد من الأدوية المستوردة التي تؤرق كاهل المرضي وذويهم وتضاعف من آلامهم.

وتشمل الأدوية غير المتوفرة بشكل كافي بمحافظة الأقصر، “فاكتور دواء مرضى الهيموفيليا” والكورتيجين والأنسولين وأقراص قورودون للقلب والمضادات الحيوية” وأدوية الحروق، والقروح “الجلدية” علاوة على نقص ألبان الأطفال وحقن من نوع “R.H”ودواء الألبومين، وسيديلاكو، دوفلاك حسب مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية.

أضاف المصدر، ان  من الأدوية الناقصة كذلك “كواردارون و كارديو ميب 200 و أموسارو رانيتاك و أموكسيل و فلومكس و بلوكاتينس و فسيرا لجين و بورجاتون و بوركولد و ميثوتريكزات و بيساديل و اكسفورج”.
> وأشار المصدر إلي أن قائمة الأدوية الشحيحة والغير متوفرة، تطول في ظل استمرار أزمة ارتفاع ، الذي أثر بشكل سلبي علي سوق الدواء في .

 

 

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