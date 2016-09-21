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بالفيديو: شرطة دبي تكشف تفاصيل قضية قتل غامضة

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بالفيديو: شرطة دبي تكشف تفاصيل قضية قتل غامضة بالفيديو: شرطة دبي تكشف تفاصيل قضية قتل غامضة

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي ظهر اليوم عن تفاصيل قضية قتل غامضة خلال مؤتمر صحفي يعقد في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أنه في 27 مايو مايو 2016 عثرت شرطة دبي على جثة مفقودة ملقاة في منطقة صحراوية.

وأضاف أن الجثة المفقودة لإمرأة فلبينية عثر على جثتها وهي مقطوعة اليدين والرأس مما شكل للتحدي للتعرف على هويتها.

وأوضح المزينة أن الضحية هي خادمة هاربة من كفيلها في أبوظبي وتم تحديد هوية القاتل بعد مرور 3 شهور.اعترف المجرم بجريمته وكان في حالة ذهول من إمكانية التوصل إلية وإعداد كمين له.

وقال المزينة أن المجرم طعن الضحية في المصفّح بأبوظبي وقطع يديها ورأسها ثم قام بحرقها ودفنها في عجمان.

للتعرف على هوية الضحية تمت متابعة جميع الهاربات وبلغ عدد البلاغات عن خادمات هاربات 9751

سميت القضية باسم "الجزار" حيث أن القاتل يعمل جزارا وكان يقطع اللحوم في شقته بشكل غير شرعي.
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نزاع مادي بين الجاني والمجني عليها (من الجنسية الفلبينية) دفع المجرم لقتل الضحية.

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