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بالصور.. الكشف على 1778 حالة بقافلة علاجية بمركز العدوة بالمنيا‎

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بالصور.. الكشف على 1778 حالة بقافلة علاجية بمركز العدوة بالمنيا‎ بالصور.. الكشف على 1778 حالة بقافلة علاجية بمركز العدوة بالمنيا‎

جانب من القافلة الطبية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1778 بقرية المسيد التابعة لمركز ومدينة العدوة خلال إحدى القوافل الطبية والعلاجية التي نظمتها المديرية يومي 19 و 20 سبتمبر الجاري ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجاً والتي تقع في الظهير الصحراوي.

وقالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 276 حالة جراحة و139مسالك بولية و426 أطفال و205 جلدية و186 باطنة و117 نساء و133 قلب واوعية دموية و155 أسنان و141 انف وأذن ، مشيرة الى ان القافلة ضمت عدد 9 عيادات متنقلة فى كافة التخصصات الطبية المختلفة الى جانب معمل تحليل كيميا الدم والطفيليات والموجات الصوتية ورسم قلب وتثقيف صحى وفحص عشوائى للضغط والسكر وتحويل للمستشفى للحالات التى تستدعى حالتها الصحية استكمال علاج أو جراحة أو فحوصات أخرى .

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