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ضبط سيدة تروج ذهب مغشوش مقابل 400 جنيه بفواتير مضروبة في أسيوط‎

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ضبط سيدة تروج ذهب مغشوش مقابل 400 جنيه بفواتير مضروبة في أسيوط‎ ضبط سيدة تروج ذهب مغشوش مقابل 400 جنيه بفواتير مضروبة في أسيوط‎

أرشيفية

ضبطت مباحث مركز شرطة البدارى، بمديرية أمن أسيوط ، سيدة من القاهرة، أثناء محاولتها ترويج ذهب غير مطابق للمواصفات، لأحد محال المجوهرات ببندر البدارى، على أنه ذهب عيار 21مقابل 400جنيه،عن كل فاتورة تبيعها.
> تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط إخطارًا من المقدم محمد عصامى، رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد وصول بلاغ من “عامر ع “صاحب محل ذهب بمركز البدارى، يتهم فيه سيدة بمحاولة ترويج ذهب مغشوش بفواتيرمضروبة.
> وعلى الفور إنتقلت قوات من مباحث المركز، وتم القبض على المتهمة قبل محاولتها الهرب، وبالفحص تبين أنها تدعى “ا ش ح” مقيمة بمحافظة القاهرة وبحوزتها مشغولات ذهبية وفاتورة، وبسؤالها أقرت أنها تقوم بترويج وبيع الذهب لمحلات الذهب بالصعيد، من بينها أسيوط والمنيا مقابل 400جنية على كل فاتورة تروجها.

 

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق.

 

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