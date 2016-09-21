ضبط سلاحين ناري و أبيض و115 قرص مخدر بحوزة 4 أشخاص في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من ضبط سلاح ناري وآخر أبيض و6 لفافات من نبات البانجو و115 قرص مخدر، بحوزة 4 أشخاص خلال حملة أمنية مكبرة.

تلقي اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد بضبط ش . ع . ع 37 سنة عامل أجري ومقيم دائرة المركز، وبحوزته “فرد روسي” محلي الصنع عيار 7.62×39 وطلقة من ذات العيار، و 6 لفافات ورقية بداخلهم كمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالي 240 جرام، وضبط م . ا . م 26 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، و ا . م . س 28 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم.

وكان بحوزة الأول 20 قرص ترامدول ومبلغ مالي قدره 245 جنيه، وسلاح أبيض مطواه وهاتف محمول، وبحوزة الثاني 50 من عقار الترامدول، ومبلغ مالي وقدرة 5000 جنيه وهاتف محمول.

كما تم ضبط المتهم ك . ع . ا 32 عامل، ومقيم دائرة المركز وبحوزته 45 قرص تارمدول المخدر .

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.