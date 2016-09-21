السودان يوقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتًا

أصدرت وزارة التجارة السودانية، بيانًا بوقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” بيان الوزارة، حيث قالت إنه تقرر وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك مؤقتا من جمهورية مصر العربية، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2016، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.

وأضاف البيان أن وزارة التجارة اتخذت هذا القرار وفقًا لاختصاصاتها بتنظيم وترشيد عمليات الاستيراد والتصدير ورصد حركة التجارة الاقليمية والدولية والأسعار والسلع وحرصًا علي صحة وسلامة الانسان والحيوان، ولم توضح الزارة في بيانها أسباب وقف الاستيراد.