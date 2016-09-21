رئيس وزراء الصين: العلاقات مع أمريكا ستنمو بغض النظر عمن يفوز بالرئاسة

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، أمام منتدى اقتصادي في نيويورك إن الصين والولايات المتحدة ستواصلان تطوير علاقات إيجابية بغض النظر عن الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر.

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، قد هدد بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية وتعهد بالسعي لأن تكون المحادثات التجارية مع الصين أكثر صرامة إذا ما انتخب، أما منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون فقد تراجعت عن تأييدها لاتفاق للتجارة عبر المحيط الهادي.

وانتقد المرشحان سياسات الصين في بحر الصين الجنوبي، وهو مثار توترات محتملة في آسيا ويقف وراء خلاف كبير بين واشنطن وبكين.

وقال لي الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي يخص الولايات المتحدة ومن ثم لا يمكنه قول الكثير وأضاف “بغض النظر عمن يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية فإنني أعتقد أن العلاقات الصينية الأمريكية ستظل تنمو باطراد وفي اتجاه إيجابي”.