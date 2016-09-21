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وزير النقل: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمترو لاستقبال العام الدراسي

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وزير النقل: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمترو لاستقبال العام الدراسي وزير النقل: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمترو لاستقبال العام الدراسي

أرشيفية

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، الثلاثاء، رفع حالة الاستعداد القصوى بمترو الأنفاق بجميع المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأكد الوزير في تصريحات له اليوم الأربعاء، ضرورة حسن التعامل مع جميع الركاب، والعمل على سرعة تذليل أية عقبات أو مشاكل يمكن أن تقابل المواطنين، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أية مشكلات طارئة، وذلك لتوفير سبل الراحة لجميع ركاب مترو الأنفاق .

وقال السعيد، إنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات 1616 رحلة يوميا بعدد 522 رحلة بالخط الأول “حلوان المرج”، وعدد رحلات 664 رحلة بالخط الثاني “شبرا الخيمة ـ المنيب”، والخط الثالث 430 رحلة بداية من الساعة 5:15 فجرا حتى 12:45 صباحا.

من جانبه، قال المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنه تم البدء في استخراج اشتراكات الطلبة بجميع مكاتب الاشتراكات من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا طوال أيام الأسبوع بالإضافة لأيام الجمعة لمدة شهر من بداية العام الدراسي .

أ ش أ

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