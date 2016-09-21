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مطار شرم الشيخ يستقبل 2528 سائحا على متن 28 رحلة دولية وداخلية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 2528 سائحا على متن 28 رحلة دولية وداخلية مطار شرم الشيخ يستقبل 2528 سائحا على متن 28 رحلة دولية وداخلية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأربعاء رحلتين دوليتين على متنها 2528 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وغادر مطار شرم الشيخ 2572 سائحا من مختلف الجنسيات.

 

وأكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 28% والنسبة العامة 26% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 14 رحلة دولية طيران على متنها 1626سائحا من مختلف الجنسيات و14 رحلة داخلية على متنها 902 سائح مصرى بإجمالى 2572 سائحا.

 

وغادر مطار شرم الشيخ 14رحلة محلية على متنها 938 مصريا و15 رحلة دولية على متنها 1634سائحا من مختلف الجنسيات.

 


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