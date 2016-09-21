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الإسماعيلي يؤمن بقاء محمد عواد لفترة طويلة

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الإسماعيلي يؤمن بقاء محمد عواد لفترة طويلة الإسماعيلي يؤمن بقاء محمد عواد لفترة طويلة

توصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، لاتفاق مع محمد عواد حارس مرمى الفريق لتجديد تعاقده.

ويحاول مجلس إدارة الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، التجديد للاعبين المهددين بالرحيل بسبب اقتراب انتهاء عقودهم، للحفاظ على قوام الفريق.

وبعد أن توصل النادي لاتفاق بالتجديد للثنائي محمد فتحي وإبراهيم حسن، حان الدور على محمد عواد.

وأعلن النادي الأصفر عن تجديد عقد محمد عواد لخمسة مواسم مقبلة تنتهي بنهاية موسم 2021/2022، ضمن سياسة الإدارة الجديدة

ومن المنتظر ان تقوم الإدارة بتجديد تعاقد كل من الصاعدين باهر محمدى وشكرى نجيب وأحمد هاني مع تجديد تعاقدهم.

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