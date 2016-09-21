قرعة معقولة لبطل إفريقيا في مونديال الأندية ' ريال مدريد في النهائي '

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2016 عن قرعة معقولة لبطل دوري أبطال إفريقيا، ستجنبه مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا إلا لو تأهلا للمباراة النهائية.

ويبدأ بطل إفريقيا مشواره في ربع النهائي بمباراة مع الفائز من مباراة افتتاح البطولة التي سيخوضها بطل الدوري الياباني 2016 ونادي أوكلاند سيتي.

فيما أسفرت القرعة عن وقوع بطل آسيا في مباراة ربع النهائي الثانية في مواجهة ضد كلوب أمريكا.

الفائز من مباراة بطل إفريقيا ضد ( الفائز من مباراة الافتتاح ) سيلعب ضد أتليتكو ناسيونال الكولومبي في نصف النهائي.

فيما سيلعب الفائز من المباراة الأخرى ضد ريال مدريد.

وتحددت حتى الآن هوية أربعة من الفرق السبعة المشاركة في نسخة اليابان 2016: أوكلاند سيتي النيوزيلندي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا)، كلوب أمريكا المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، ريال مدريد الأسباني (الفائز بدوري أبطال أوروبا) وأتليتيكو ناسيونال الكولومبي (الفائز بكوبا ليبرتادوريس).

جدير بالذكر أن الفائز بدوري أبطال آسيا ستتحدد هويته بعد مباراة الإياب من الدور النهائي التي ستقام يوم 26 نوفمبر المقبل، في حين سيتم تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 21 أكتوبر المقبل، وسيختتم موسم الدوري الياباني في أوائل ديسمبر المقبل.

ويمتلك الزمالك فرصة المشاركة في البطولة، حيث وضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي 4-0 في ذهاب نصف النهائي.