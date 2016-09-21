أخبار عاجلة

عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعثة الزمالك تغادر إلى المغرب

Google+ Print
بعثة الزمالك تغادر إلى المغرب بعثة الزمالك تغادر إلى المغرب

غادرت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب لخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقلعت طائرة نادي الزمالك من مطار القاهرة متجهة إلى المغرب صباح اليوم الأربعاء، إذ ستستغرق الرحلة قرابة الخمس ساعات.

وبعد 5 ساعات هي مدة رحلة الزمالك من إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، سيستقل الفريق أتوبيس للانتقال إلى مدينة الرباط في رحلة أحرى تستغرق ساعة ونصف.

ويخوض الزمالك مباراة الإياب أمام الوداد يوم السبت المقبل بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة.

وتضم بعثة الزمالك 17 لاعبا هم كل الأسماء المقيدة في قائمة الفريق الإفريقية، بين 14 لاعبا و3 حراس مرمى.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل لا شئ على الوداد، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق ثلاثة أهداف فقط للتأهلى إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ عام 2002.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم