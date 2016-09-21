بعثة الزمالك تغادر إلى المغرب

غادرت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب لخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقلعت طائرة نادي الزمالك من مطار القاهرة متجهة إلى المغرب صباح اليوم الأربعاء، إذ ستستغرق الرحلة قرابة الخمس ساعات.

وبعد 5 ساعات هي مدة رحلة الزمالك من مصر إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، سيستقل الفريق أتوبيس للانتقال إلى مدينة الرباط في رحلة أحرى تستغرق ساعة ونصف.

ويخوض الزمالك مباراة الإياب أمام الوداد يوم السبت المقبل بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة.

وتضم بعثة الزمالك 17 لاعبا هم كل الأسماء المقيدة في قائمة الفريق الإفريقية، بين 14 لاعبا و3 حراس مرمى.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل لا شئ على الوداد، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق ثلاثة أهداف فقط للتأهلى إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ عام 2002.