ضبط 15 قطعة حشيش بحوزة عاطلين أعلى دائرى دار السلام

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور من ضبط عاطلين بحوزتهما 15 قطعة حشيش أعلى الطريق الدائرى بمنطقة دار السلام وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية مكونة من النقيب عصام طلعت ضابط المرور والنقيب محمد مرجان مباحث الطرق والنقيب وليد عزب ضابط الأمن المركزى يتفقدوا الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى فوجئوا بتشاجر شخصان و بالاستفسار عن السبب حاول إحدهم الفرار.

وتمكن الضابط من ضبطهم وعثر بحوزتهم على 15 قطعة حشيش أعلى الدائرى و تم تسليمهم لقسم شرطة دار السلام و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتم تحرير المحضر رقم 14260 جنح دار السلام.