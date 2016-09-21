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بدء نظر محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية"

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بدء نظر محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية" بدء نظر محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية"

>إيهاب المهندس

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهما هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

 

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

 

 


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