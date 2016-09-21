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حبس دجال شهير ادعى قدرته على رد المطلقات وتزويج العانس ببولاق الدكرور

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حبس دجال شهير ادعى قدرته على رد المطلقات وتزويج العانس ببولاق الدكرور حبس دجال شهير ادعى قدرته على رد المطلقات وتزويج العانس ببولاق الدكرور

>كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام "عبد الإله.أ.ت" والشهير بالشيخ أحمد التيجانى المغربى بالنصب والاحتيال، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة  التحقيقات التى تجريها النيابة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على "عبد الإله.أ.ت" معالج روحانى لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وتقاضى مبالغ مالية ضخمة منهم مقابل علاجهم ، وصلت لـ3000 جنيه فى جلسة العلاج الواحدة، وذلك داخل شقته بمنطقة فيصل.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على رد المطلقة لزوجها وتزويج العانس وعلاج العقم لدى الرجال والعقر لدى النساء، وأعلن عن نفسه من خلال القنوات الفضائية، وتمكنت رجال مباحث الآداب من الإيقاع به بعدما تقمصوا دور زبائن وعرضوا عليه حالة وهمية، وضبطوا بحوزته كتب سحر وشعوذة من بينها كتاب "شمس المعارف" ، فضلاً عن مبلغ مالى قدره 6000 جنيه.


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