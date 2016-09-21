المتهم بتفجير نيويورك: أردت الانتقام للمسلمين في أفغانستان والعراق

أكد المتهم بتفجير مانهاتن في نيويورك أحمد خان رحامي، أنه أراد بالتفجير الانتقام من الولايات المتحدة على قتل المسلمين في أفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين.

وكشفت النيابة العامة الأمريكية أن رحامي دون في مفكرته الشخصية أنه يتهم السلطات الأمريكية “بالقضاء على المجاهدين في أفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين”، كما سجل معلومات عن تصنيع عبوته الناسفة باستخدام مقطع من أنبوب، أو طنجرة الضغط.

كما أشار رحامي في مدونته إلى خشيته من الوقوع في أيدي الشرطة قبل تنفيذ التفجير، “وطلب الشهادة في سبيل الله”.

وتؤكد النيابة الأمريكية أن رحامي، قد دون في مفكرته أسماء كل من أسامة بن لادن زعيم تنظيم “القاعدة”، وأنور العفلقي زعيم تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” الذي تمت تصفيته في سبتمبر 2011، إضافة إلى الأمريكي من أصل فلسطيني نضال حسن المحكوم بالإعدام في الولايات المتحدة بعد إدانته سنة 2009 بفتح النار على رفاقه العسكريين الأمريكيين في إحدى القواعد العسكرية وقتل 13 منهم وإصابة 32 آخرين.

وذكرت النيابة الأمريكية، أن رحامي إضافة إلى تفجير مانهاتن، على صلة بحادثين وقعا مؤخرا في نيويورك، ونيوجرسي.

هذا وهز انفجار عنيف مساء السبت الماضي بالتوقيت المحلي مدينة نيويورك الأمريكية وأدى إلى إصابة 31 شخصا، وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء على إثره إلى مكان التفجير في حي تشيلسي في مانهاتن، وسط نيويورك.

وذكرت مصادر أمريكية أن الجرحى قد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى، وأن الإصابات لم تكن خطيرة، وغادروا المستشفى جميعا.

كما أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو صبيحة التفجير، أن الدافع وراء انفجار مانهاتن لا يزال مجهولا.