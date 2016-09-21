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إعلام المنيا ينظم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية

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إعلام المنيا ينظم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية إعلام المنيا ينظم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية

محافظة المنيا – أرشيفية

ينظم مركز إعلام المنيا سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية خلال يومي 22 و25 سبتمبر الجاري بمركزي سمالوط والمنيا حيث تنوعت الموضوعات مابين التوعية بالقضية السكانية ومواجهة الفتنة الطائفية ومواجهة ارتفاع الأسعار .

قالت منال الصناديقي، مدير مركز الإعلام ، إنه سيتم عقد 3 ندوات، الخميس القادم،  الأولى بعنوان “المباعدة بين فترات الحمل ” فى تمام الساعة 11 صباحًا بالوحدة المحلية بقرية البيهو بمركز سمالوط ويحاضر فيها دكتور شنطورى بيومى وكيل ادارة تنظيم الاسرة بالمنيا والثانية بعنوان ” مواجهة الفتنة الطائفية ” فى تمام العاشرة صباحاً بقاعة مجلس قروى صفط الخمار بالمنيا ويحاضر فيها دكتور احمد طلب وكيل المنطقة الازهرية بالمنيا .

وأضافت إن المركز بصدد عقد ندوتين الأحد القادم الأولى بعنوان ” مواجهة ارتفاع الأسعار “وذلك فى تمام العاشرة والنصف صباحا بقاعة مجلس مدينة المنيا ويحاضر فيها دكتور محمود يوسف وكيل وزارة ، والندوة الثانية بعنوان “البعد النفسى لتفضيل الذكور على الاناث ” فى الحادية عشر صباحاً بقرية الحواصلية التابعة لبنى محمد سلطان بالمنيا ويحاضر فيها دكتورة هدى الضوى مدرس بقسم علم النفس بكلية الاداب جامعة المنيا .

هذا وسيرافق ندوتي قريتي البيهو والحواصلية قافلتين طبيتين مجانيتين لأهالي القريتين والقرى المجاورة تشتمل على عيادات متنقلة (تنظيم أسرة – باطنة – أسنان) بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالمنيا.

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