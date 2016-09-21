نجم هاري بوتر: هوليوود «عنصرية» و«ترامب» يدعو للكراهية

قال دانيل رادكليف، بطل سلسلة أفلام هاري بوتر، إن عنصرية هوليوود “لا يمكن بالتأكيد إنكارها”.

> وقال لبي بي سي إن عالم الأفلام السينمائية شهد “تقدما كبيرا للغاية” لكنه “يتراجع أمام” القطاعات الأخرى التي تشجع على الاختلاف.

> وأضاف رادكليف إنه من الصعب بالنسبة للممثلين من المثليين جنسيا الظهور خوفا من حصرهم في أدوار المثليين جنسيا.

> وقال إنه لا يرغب في تجسيد دور بوتر مرة أخرى “في هذه المرحلة”.

> وأضاف الممثل البريطاني، البالغ من العمر 27 عاما، إنه لعب الدور في عدد من الأفلام منذ عام 2001.

> وكانت أحدث أدواره على الشاشة في فيلم Imperium الذي جسد فيه دور نيت فوستر، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يتسلل سرا إلى مجموعة من المؤمنين بتفوق ذوي البشرة البيضاء على الآخرين.

وقال رادكليف إن دوره في الفيلم قاده إلى التفكير أكثر بشأن قضايا العنصرية، والتمعن في مدى اقتراب بعض الأراء في الفيلم إلى”التيار العام” المروج للعنصرية.

> كما انتقد النجم السينمائي في حديثه دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا إنه “أثار” مشاعر “الخوف والكراهية”.