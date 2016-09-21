جمارك بورسعيد تضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، بالمنطقة الشرقية بقطاع الألتزام، محاولة تهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية المحظور إستيرادها، ومخالفتها لقرار وزير الصحة رقم 174 لسنه 1999 القانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن قواعد تنظيم استيراد المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، لخطورتها وضررها على صحة الأنسان.

ووجه كلاً من الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، و يوسف حسني رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، تعليماتهم بتشديد الرقابة علي الموانئ و المنافذ الجمركية، و ضبط المحاولات الغير قانونية للتهريب بأنواعه.

و قد أكدت تحريات مجدي إبراهيم، مديرعام مكافحة التهرب الجمركي قسم التزام، عن إعتزام شركة ك . ل ، للتجارة إستيراد أصناف محظورة ضمن الرسالة الواردة لحسابها بالبوليصة رقم 149602138239 ، وذلك طبقًا للمستندات 258 طرد زجاجات فارغة مشحونة، من ميناء شينا بالصين إلى ميناء غرب بورسعيد ساحة الخليج، وبمعاينة الحاوية تبين وجود 28 طرد داخل المشمول، وبها عدد 590 سيجار إلكترونية وعدد 4800 ( شاحن – بطارية – معطر بنكهات مختلفة – مباسم)، وتم التحفز علي المضبوطات.

و قرر محمد أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وتم تحرير محضرى ضبط جمركي، وإحالتة إلى إدارة القضايا المدنية والجنائية، لأستكمال الإجراءات القانونية والجمركية، ضد الشركة المستوردة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية، لمكافحة التهريب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.