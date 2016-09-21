كلوب: هيا نتوج ببطولة كأس الرابطة

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سيسعى للفوز ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة عقب الفوز على دربي كاونتي.

وكان ليفربول قد فاز بنتيجة 3-0 على مضيفه دربي كاونتي ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة.

وصرح كلوب عقب المباراة "لقد كنا الأفضل في هذه المباراة ونستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص، هل بإمكاننا التحسن أكثر؟ نعم لكن هل هذا مهم؟ لا".

وأضاف "أنت بحاجة لأن تلعب باحترافية بنسبة 100% في مباريات مثل هذه، وهو أمر صعب، لكننا كنا جاهزين في كل فرصة".

وأتم "إنها بطولة مهمة جدا لنا وللاعبين، وعلينا أن نظهر ذلك من اللحظة الأولى فيها، هيا لنتوج أبطلا لها".

ويواجه ليفربول نظيره هال سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.