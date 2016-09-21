وزير التموين: استقرار نسبى لأسعار الخضر والفاكهة بالأسواق

أكد محمد الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقيه تقريرًا من قطاع التجارة الداخلية بالوزارة يؤكد الاستقرار النسبى لأسعار الخضر والفاكهة خلال تلك الفترة، وأن التغيرات التى تحدث للأسعار عبارة عن تغيرات بسيطة سواء فى الانخفاض أو الارتفاع.

وأشار التقرير، إلى توافر السلع بالقاهرة وكافة المحافظات، وأن الأسواق لا تعانى من نقص أى سلعة من الخضار أو الفاكهة.

وأضاف وزيرالتموين، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن التقرير الذى يتضمن المدى السعرى للسلع أكد أن حركة البيع والشراء بالأسواق، والمحلات تتم تحت رقابة مفتشى التجارة الداخلية التى تقوم بحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأشار التقرير إلى أن المدى السعر للسلع يتضمن سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 6 جنيهات والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات والفلفل المدى السعرى له من 4 الى 5 جنيهات والبصل بسعر يصل من 3 الى 4 جنيهات والليمون من 4 الى 7 جنيهات أما عن أسعار الفاكهة فكانت للموز البلدى المدى السعرى لة من 8 الى 10 جنيهات والبرتقال من 3 الى 5 جنيهات والجوافة من 5 الى 8 جنيهات والتفاح والمانجو من 10 الى 25 جنيها حسب النوع والبلح من 4 الى 7 جنيهات والعنب من 10 الى 12 جنيها.

وأوضح الشيخ أن أسعار الخضر والفاكهة يختلف المدى السعرى لها حسب أماكن البيع، وأنه بصدد عقد لقاءات مع كبار التجار بسوقى العبور والسادس من أكتوبر؛ لبحث مدى توافر السلع، ودراسة أسباب ارتفاع الأسعار لبعض السلع فى أوقات معينة ومحاولة توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة والعمل على إتاحة وتوفير الأسواق فى الأماكن المحرومة.