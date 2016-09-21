فريال يوسف تعود للقاهرة بعد قضاء إجازة في لبنان

وصلت مطار القاهرة الدولي النجمة فريال يوسف قادمة من بيروت، اليوم الأربعاء، بعد حصولها على إجازة لمدة إسبوع من تصوير مسلسلها الجديد “السبع بنات” لقضاء عطلتها في لبنان، والاحتفال بعيد الاضحى .

يذكر أن مسلسل “السبع بنات” من بطولة إيمان العاصى وريم البارودى وفريال يوسف وعلا غانم وحجاج عبد العظيم وحسام الجندى وتارا عماد وميريهان حسين ودنيا المصري وأحمد عصام وأحمد صيام وعبير منير وخالد حجاج عبد العظيم تأليف أحمد صبحي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد النقلي .

يشار إلى أن آخر أعمال فريال يوسف كان مسلسل “سقوط حر” مع الفنانة نيللي كريم وعدد من الفنانين منهم أحمد وفيق ومحمد فراج وإنجي المقدم، وصفاء الطوخي وأنوشكا وفرح يوسف ومن تأليف مريم نعوم وسيناريو وائل حمدي وإخراج التونسي شوقي الماجري وإنتاج جمال العدل .