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ضبط سائق توك توك بحوزته 6 قطع حشيش أعلى دائرى البساتين

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ضبط سائق توك توك بحوزته 6 قطع حشيش أعلى دائرى البساتين ضبط سائق توك توك بحوزته 6 قطع حشيش أعلى دائرى البساتين

>عبد الرحمن سيد

نجح رجال الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور من ضبط سائق توك توك بحوزته 6 قطع حشيش ومبلغ مالى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة قسم البساتين وحرر محضر بالواقعة.

 

كانت قوة أمنية مكونة من النقيب عصام طلعت ضابط المرور والنقيب محمد مرجان مباحث الطرق والنقيب وليد عزب ضابط الأمن المركزى يتفقدون الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى فؤجئوا بسير توك توك أعلى الطريق الدائرى و بتفتيشه عثر بداخله على 6 قطع حشيش.

 

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط سائق التوك توك "محمد.ف.م" 16 سنة وتم تحريز المضبوطات وتسليمه لقسم شرطة البساتين لاتخاذ اللازم وتم تحرير المحضر رقم 20275 جنح البساتين.


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