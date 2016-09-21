بالصور.. محافظة الوادى الجديد تستعد للاحتفال بالعيد القومى‎

ترأس اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بديوان عام المحافظة ضم عدد من الجهاز التنفيذي المعني بالموضوع ، لمناقشة آليات احتفالات المحافظة بالعيد القومي لهذا العام.

وأكد شاش أن مراسم الاحتفال للعيد القومي لهذا العام يبدأ يوم الاثنين 3 أكتوبر بمهرجان للمشي من مقر الوحدة المحلية لمركز الخارجة حتى إستاد الخارجة الرياضي، ثم طابور العرض باشتراك جهات مختلفة منها عدد من طلبة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وطلبة وطالبات كلية التربية الرياضية وطالبات التمريض، وعرض خاص من الفنون الشعبية، وينتهي بمبارة كرة قدم بين مركزين من مراكز المحافظة، وتكريم الرياضيين بحضور نواب مجلس الشعب.

وفى نهاية الإجتماع ألزم شاش المشاركين بالإجتماع بالسرعة والدقة فى العمل، والإلتزام بتأمين كافة الحضور.