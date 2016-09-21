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الخميس المقبل.. وزير الإسكان يزور محافظة الوادى الجديد

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الخميس المقبل.. وزير الإسكان يزور محافظة الوادى الجديد الخميس المقبل.. وزير الإسكان يزور محافظة الوادى الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان _ أرشيفية

يستقبل اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى زيارة  لمحافظة الوادى الجديد بعد غد الخميس لتسليم عقود وحدات الاسكان الاجتماعى بحى 25 يناير بطريق الداخلة بالخارجة.

وقال عبد المنعم يونس، مدير العلاقات العامة بديوان عام محافظة الوادى الجديد، إن وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد سيقومان بتسليم عقود 40 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى بالإضافة إلى القيام بجولة ميدانية لوزير الاسكان بتفقد عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالوادى الجديد.

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