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مقتل أطباء ومسعفين في غارة جوية على ريف حلب

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مقتل أطباء ومسعفين في غارة جوية على ريف حلب مقتل أطباء ومسعفين في غارة جوية على ريف حلب

ارشيفية

قتل 14 شخصًا معظمهم من الكوادر الطبية بينهم مسعفون وأطباء وسائقون، ليلة الأربعاء، جراء غارات حربية على بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي، حسبما أكدت مصادر طبية في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”.

وقال عنصر في الدفاع المدني السوري إن “سلاح الجو الروسي شن غارات على بلدة خان طومان، قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، استهدف فيها نقطة طبية تابعة لاتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من الكوادر الطبية بينهم أطباء ومسعفون وسائقو سيارات إسعاف”.

وقال أحد كوادر “اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية” لسكاي نيوز عربية، إن 5 من كوادر منظومة الإسعاف التابعة للاتحاد في بلدة خان طومان، قضوا إثر استهداف نقطة إسعافية، دون تحديد هوية الطائرات التي نفذت الغارات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن “مقتل أربعة ممرضين ومسعفين جراء قصف طائرات حربية لم تعرف هويتها على نقطة طبية تابعة لمنظمة اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية في خان طومان”.

وأكد الاتحاد في بيان مقتل ممرضين اثنين وسائقي سيارة إسعاف في الغارة، مشيرا إلى إصابة ممرض بجروح خطيرة.

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