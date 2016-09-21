ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير حول انخفاض مخزون الخام الأمريكي

قفزت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، مدعومة بتقارير حول انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وإضراب لعمال الخدمات النفطية في النرويج أدى إلى تضرر حجم الإنتاج.

وقال متعاملون إن بيانات الواردات القوية من اليابان دعمت الأسعار أيضا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 بالمئة أو ما يعادل 85 سنتا إلى 44.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش.

وقال متعاملون إن بيانات أصدرها معهد البترول الأمريكي تظهر انخفاض حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى 507.2 مليون برميل كان المحرك الرئيسي لأسعار خام غرب تكساس الوسيط.

ومن المنتظر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات التخزين الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء. وقال متعاملون إنهم يترقبون بشغف اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي قد يكون له تأثير فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 46.53 دولار للبرميل بارتفاع قدره 65 سنتا أو ما يعادل 1.42 بالمئة عن سعر آخر تسوية بدعم من إضراب لعمال الخدمات النفطية في النرويج أدى إلى تضرر الإنتاج في أكبر منتج للخام في أوروبا الغربية.

وارتفعت واردات اليابان النفطية 0.5 بالمئة في أغسطس آب مقارنة مع الشهر ذاته قبل عام حسبما ذكرت وزارة المالية يوم الأربعاء لتصل إلى 3.38 مليون برميل يوميا.