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10 قتلى و3 مفقودين فى فيضانات وانهيارات أرضية فى أندونيسيا

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10 قتلى و3 مفقودين فى فيضانات وانهيارات أرضية فى أندونيسيا 10 قتلى و3 مفقودين فى فيضانات وانهيارات أرضية فى أندونيسيا

ارشيفية

صرح مسؤول أندونيسى محلي، بأن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد ثلاث آخرون فى فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة فى جزيرة جاوا فى هذا البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا.

ففى غاروت بغرب جاوا، فاض نهر صباح الأربعاء، وارتفع مستوى المياه إلى حوالي مترين، كما قال فى بيان مسؤول فى الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو.

وأضاف أن معلومات أولية تشير إلى أن “ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وما زال شخص واحد مفقودا”.

وقال المصدر نفسه إن حوالى ثلاثين شخصًا من سكان المنطقة جرحوا بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، بينما اضطر مئات الأشخاص للتخلى عن منازلهم بسبب ارتفاع مستوى المياه.

وفى سوميدانج فى غرب جاوا أيضا، لقى شخصان حتفهما فى انزلاق للتربة نجم عن أمطار غزيرة بينما دفن اثنان آخران تحت أكوام من الوحل والحجارة.

وكان حوالى خمسين شخصًا قتلوا فى يونيو بعد أمطار غزيرة وانهيارات أرضية فى وسط جاوا.

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