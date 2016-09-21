ارتفاع الأسهم اليابانية بعد تعديلات في سياسة البنك المركزي

ارتفعت الأسهم اليابانية نحو 2%،اليوم الأربعاء، بعد أن عدل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بما يحتمل معه تخفيف الضغط على البنوك وشركات التأمين.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية مرتفعًا 1.9 بالمئة ليسجل أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ 29 أغسطس آب عند 16807.62 نقطة.

وأضاف بنك اليابان المركزي هدفا طويل الأجل لسعر الفائدة إلى برنامج شراء الأصول الضخم يوم الأربعاء وعدل إطار سياسته النقدية وجدد الالتزام ببلوغ معدل التضخم المستهدف والبالغ اثنين بالمئة بأسرع ما يمكن.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.7 بالمئة إلى 1352.67 نقطة في حين ارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 2.8 بالمئة إلى 12140.66 نقطة.