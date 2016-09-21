وصول 5600 طن بوتاجاز لموانئ السويس

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف ملاك، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يشهد منذ الامس نشاط ملحوظ فى حركة تداول البضائع ووصول وسفر الركاب حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينةMURTO وعلى متنها 61 الف و865 طن قمح قادمة من رومانيا ويتم اتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها كما تغادر السفينة AMAVIST 1 وعلى متنها 7068 طن كوارتز متجهة إلى النرويج.

على جانب اخر شهد الميناء وصول 5624 راكب من عمالة خدمة الحجاج ومغادرة 1773 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 1181 راكب و7 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها 1350 راكب و2 سيارة كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 48 شاحنة و48 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 36 شاحنة و10 راكب.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امانة وعلى متنها 1997 راكب و30 شاحنة و1 سيارة والعبارة الرياض وعلى متنها 1096 راكب و7 سيارة والسفينة الحرية وعلى متنها 68 شاحنة و11 راكب والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و16 سيارة فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 886 راكب و10 شاحنة و55 سيارة والعبارة الرياض وعلى متنها 877 راكب و89 سيارة و7 شاحنة.

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء نويبع استقبل 6864 حاج و168 باص حج منذ بدء عودة الحجاج من خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات وهى سينا وبرنسيسة وكوين نفرتيتى.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 643 راكب منهم 601 حاج و25 باص حج ومناسك و20 شاحنة والعبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 573 راكب منهم 440 حاج و4 باص حج و4 سيارة و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للعبارات سينا وبرنسيسة وكوين نفرتيتى حيث استقبل العبارة سينا وعلى متنها 1297 راكب منهم 1156حاج و44 باص حج ومناسك و20 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 849 راكب منهم 829 حاج و20 باص حج والعبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 1114 راكب منهم 1090 حاج و12 باص حج و2 سيارة فيما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 598 راكب و19 سيارة والعبار سينا وعلى متنها 8 راكب و8 شاحنة.

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 566 راكب و110 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 1173 راكب من عمالة خدمة الحجاج.