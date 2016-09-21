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ميليشيات الحوثيين يعتقلون أمريكيًا فى صنعاء

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ميليشيات الحوثيين يعتقلون أمريكيًا فى صنعاء ميليشيات الحوثيين يعتقلون أمريكيًا فى صنعاء

ميليشيات حوثية – ارشيفية

أفاد شهود عيان بأن أمريكيا يعمل مديرًا لمعهد لتعليم اللغة الإنجليزية فى صنعاء اعتقل، أمس الثلاثاء، على أيدى مسلحين بلباس مدني يعتقد انهم عناصر فى جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقال شهود من طلبة “مركز إكسيد للغات” إن أكثر من عشرة مسلحين بلباس مدنى طوقوا مبنى المعهد الكائن فى شارع الجزائر بغرب صنعاء قرابة الساعة 14,30، ودخله ثلاثة ملثمين منهم شاهرين اسلحتهم.

وأفاد الشهود بأن الملثمين الذين حملوا أسلحة رشاشة، اقتادوا مدير المعهد إلى سياراتهم وغادروا الى جهة مجهولة.

وأوضحت طالبة رفضت كشف اسمها، أن المدير يدعى بيتر ويليمز، وأن المسلحين عرفوا عن نفسهم بأنهم من جهاز الأمن القومي.

وأضافت أن المسلحين أحدثوا حالة من الهلع والرعب فى أوساط الطلبة، الا انهم لم يوضحوا سبب توقيف المدير.

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