جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب رسالة أقمشة بمستندات مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بقطاع الالتزام برئاسة مجدى إبراهيم، مدير عام المكافحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك بورسعيد برئاسة حسنى فياض محاولتى التلاعب في مستندات رسالة أقمشة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانونى الجمارك والإعفاءات وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية .

كانت شركة أ . أ . ب للاستيراد والتصدير قد قامت بالتلاعب والتزوير في شهادة منشأ منسوب صدورها لوزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية فرع عجمان للاستفادة من الاعفاء الجمركي في ضوء اتفاقية تنمية التيسير والتبادل التجاري بين الدول العربية والافراج عن رسائل ملابس جاهزة .

كان مجدي ابراهيم، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي، قد أبلغ محمد أبو زيد رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد بوجود تلاعب من أـحد الشركات في احد الرسائل . و علي الفور امر بسرعة جمع التحريات.

واثبتت التحريات أن شهادات المنشأ المقدمة بمعرفة صاحب الشأن مزورة وأن المصنع المنتج لهذه الملابس (الحميد لصناعة الملابس الجاهزة) هو مصنع وهمي وليس له وجود بإمارة عجمان تم التأكد من أن الشركة المستوردة قامت بالتلاعب والتزوير وتقديم بيانات خاطئة للجمارك للتهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة.

وتم تقدير التعويض المدني المستحق على الشركة بمبلغ 2 مليون جنيه عن البيانين الجمركيين أرقام 2957و4957 لسنة 2016 بمجمع المنسوجات ببورسعيد .

وقام بعملية الضبط والمعاينة لجنة جمركية مشتركة من طارق خلف مدير إدارة المكافحة إلتزام والأستاذ علاء عياد مدير إدارة جمرك المستودع العام و أحمد أبوذكرى مدير إدارة التحريات والضبط و أشرف ياقوت مدير إدارة الإستخبارات و محمود عمر مدير إدارة المكافحة و عادل صبرى و سعد الحسينى رئسي قسم الحركة

قرر محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية للشركتين وتم تحرير محضر ضبط جمركي والإحالة الى إدارة القضايا المدنية والجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية والجمركية ضد الشركة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى