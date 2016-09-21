إلغاء سفر رجل أعمال بالمطار بسبب طبنجة صوت و٤٨ طلقة

ضبطت قوات التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، مسدس صوت و٤٨ طلقة مع راكب قبل سفره إلي الامارات، كان قد أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الشرطة والسفر بها.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء اجراءات ركاب الطائرة الاماراتية المتجهة إلي دبي، اشتبه أمين الشرطة فى حقائب الراكب “م – ج” رجل أعمال، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على مسدس صوت و٤٨ طلقة صوت حيث تم ضبطه، أمام اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار واعترف الراكب بحيازته للطبنجة والطلقات.

وأمر اللواء فهمي مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة الدولي، بالغاء سفر الراكب، وإحالته إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.