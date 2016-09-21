«الصحة»: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 56 حالة

أعلن الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، استقبال عيادات البعثة 78 الف و 697 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها75 الف و469 حالة بمكة، و3228 في المدينة المنورة، بينما دخلت 435 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 379 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 56 حالة تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح “حجازى” انه تم إجراء غسيل كلوي ل 39 ة، من بينهم 32 بمستشفيات مكة المكرمة، و7 حالات بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 56 وفاة فقط حتى الآن، وجميعها وفيات طبيعية وليست بسبب أى أمراض معدية أو تزاحم او تدافع.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية.

وأشار مجاهد، إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن ، لافتا الى توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.