برج العرب يوافق على استضافة الزمالك فى نهائى دورى الأبطال

وافق مسئولو استاد برج العرب بالإسكندرية، على استضافة الزمالك فى حال وصوله إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حالة تخطيه عقبة الوداد المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى الأبطال.

كان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد برج العرب على الوداد بأربعة أهداف نظيفة وهو ما يزيد من فرصه فى التأهل للنهائي لمواجهة الفائز من زيسكو الزامبى أو صن داونز الجنوب أفريقى.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة مسابقات الدورى الممتاز ومنطقة الإسكندرية أن مسئولى برج العرب وافقوا شفوياً على استضافة الزمالك فى حالة وصوله للنهائى ببطولة دورى الأبطال الأفريقي.