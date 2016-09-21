جوارديولا يشترط إعتذار توريه لإعادته للملعب

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، جوسيب جوارديولا، إنه لن يشرك لاعب الوسط الإيفواري، يايا توريه، في أي مباراة في صفوف فريقه قبل أن يعتذر عن تصريح أطلقه وكيل أعماله، ديميتري سيلوك.

وكان سيلوك قد قال، في وقت سابق، إن غوارديولا “أذلّ” توريه بعدما قرر عدم تسجيله رسميا في صفوف الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأضاف سيلوك، أنه في حال لم يحرز مانشستر سيتي اللقب القاري يتعين على غوارديولا الاعتذار لموكله، وفق ما نقلت فرانس برس.

ورد غوارديولا، الثلاثاء، بقوة في مؤتمر صحفي، عشية مباراة فريقه ضد سوانسي سيتي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية “يتعين على توريه الاعتذار لزملائه، للنادي، وإذا لم يفعل فإنه لن يلعب أي مباراة”.

وعقب سيلوك على غوارديولا بتصريح لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، “فاز غوارديولا ببعض المباريات مع مانشستر سيتي، ويعتقد نفسه بأنه أصبح الملك”.

وأبدى استعداده لأن يعتذر لغوارديولا، لكن في حال قام غوارديولا بالاعتذار لمانويل بيليغريني لما قام به تجاهه.

وبلغت الأمور بين توريه ومدرب الفريق توترا بات ينذر بمغادرة اللاعب الإيفواري لمانشستر سيتي، اعتبارا من يناير المقبل مع فتح باب الانتقال، أو قبل ذلك في حال فسخ العقد الذي يربط الطرفين.