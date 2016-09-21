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تيريزا ماي: بريطانيا لم تصوت للانغلاق على نفسها عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي

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تيريزا ماي: بريطانيا لم تصوت للانغلاق على نفسها عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي تيريزا ماي: بريطانيا لم تصوت للانغلاق على نفسها عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أن بلادها لم تصوت للانغلاق على نفسها عندما أيدت عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأربعاء، عن ماى قولها، فى خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، إن بريطانيا لن تبتعد عن شركائها فى العالم.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن مئات الجنود البريطانيين سيرسلون إلى الصومال للمساعدة فى قتال مسلحي حركة الشباب الإسلامية المتطرفة،وحثت قادة العالم على العمل معا للتعامل مع التحديات الكبيرة فى الأمن وحقوق الإنسان فى عصرنا الراهن.

وحذرت ماي من أن الناس باتوا يشعرون أن سرعة العولمة المطردة قد تجاوزتهم وتركتهم خلفها، ولفتت إلى أنه منذ عام 2010 طردت حركة الشباب من كل المدن التى كانت تسيطر عليها بسبب الدعم الكبير من عموم المنطقة وبشكل حاسم جراء التزام الصوماليين أنفسهم بقتالها.

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