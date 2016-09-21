تقرير يمنى:مصرع 1146وإصابة 4044 مدنيا خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2016

أعلن التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن 1146 مدنيا بينهم 373 طفلا و68 سيدة قتلوا وأصيب 4044 بينهم 1067 طفلا و369 سيدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى نتيجة للانتهاكات التى قامت بها مليشيات الحوثيين والرئيس السابق على صالح ضد الشعب اليمنى .

وذكر التقرير أن المليشيات أعدمت 8 مدنيين بالإضافة إلى مقتل 11 آخرين بسبب التعذيب أو نتيجة الإهمال داخل سجون الجماعة المسلحة كما قامت بتعذيب 71 سجينا وأفرجت عن عدد منهم بعد تدهور حالاتهم الصحية والنفسية داخل السجون وعدم السماح لهم بتلقى العلاج ومعظمهم يعانون من حالات شلل جزئى وأوضاع نفسية سيئة.

وأوضح التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فى تقريره الثامن عن حالة حقوق الإنسان فى اليمن خلال هذه الفترة أنه تم رصد 75 ألفا و382 انتهاكا من قبل المليشيات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعى.

واستعرض التحالف تقريره عن هذه الانتهاكات خلال ندوة عقدت فى مقر الأمم المتحدة فى جنيف على هامش مشاركته فى أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان.. واكد أن المليشيات مستمرة فى انتهــاكها لحقــوق الإنسان فــى اليمــن رغــم كل المحــاولات لإيقــاف ذلك .

وأوضح التحالف / طبقا للتقرير الذى نقلته وكالة الانباء اليمنية الحكومية / أن إجمالى الانتهــاكات التــى ارتكبتهــا ميليشــيا الحوثــيين وصالح بحــق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال ستة أشهر بلغت 1146 حالــة قتــل بحــق مدنييــن و4044 حالــة إصابــة .. ورصد التقرير اتهامات من جانب مواطنين للمليشيات باعتقال 3380 من ذويهم و160 حالة اختفاء قسرى و71 حالة تعذيب داخل السجون و198 حالة اعتداء جميع ضحاياهــا مدنيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 949 حالة تضرر تعرضت لهــا الممتلكات العامة و2673 حالة تضــرر فــى الممتلكات الخاصة وتنوعـت الأضـرار بيــن تدمير كلى وجزئى بسبب قصــف المليشيات للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة ومداهمتهم لهــا والقيام بنهــب محتوياتهــا فضلا عــن احتلال بعـض بعض الممتلكات وتحويلهــا إلى ثكنــات عســكرية.

وأكد حدوث تجــاوزات واختلالات مالية وإدارية وتدخل فــى المهام الحكومية وإصــدار تعيينات خارج إطار القانون وإقصاء بعــض موظفى الدولة مــن وظائفهم ومناصبهم واســتحداث سـجون خاصة ونقاط تفتيـش وغيــر ذلــك مــن أعمــال النهــب والعبــث بالمــال العــام ومقــدرات البــلاد .

وكشف التقرير عن تجنيد المليشيات لـ4810 أطفال وإرسالهم للقتال فى الجبهات.. فيما بلغت حالات التهجير القسرى أكثر من 2521 حالة كما شهدت الفترة حالات نزوح جماعى شملت 52 ألفا و403 مواطنين .

وطالب التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن فى ختام تقريره جميع المنظمات المحلية والدولية بتفقد كافة المعتقلات والسجون التابعــة للمليشيات .. ودعا المجتمع الدولى للضغط عليهم لإيقاف الانتهاكات التى تطال حقوق آلاف المدنيين خاصة فــى محافظــات تعــز والبيضــاء والحديـدة والإفراج عــن المئات مــن المختطفين لديهـا.

وطالب التحالف مجلـس حقـوق الإنسان بعدم الاستمرار فى تجاهل انتهــاكات الميليشــيات والقيام بمــا يلــزم لحمايــة حقــوق المدنيين فــى اليمن.. كما طالب مجلــس الأمن بسرعة تطبيق قراراته بحــق اليمن خاصة القرار 2216.