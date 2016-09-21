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ضبط طالب إعدادى سرق مبالغ مالية من شقة صاحب محل مصوغات ذهبية بالداخلة

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ضبط طالب إعدادى سرق مبالغ مالية من شقة صاحب محل مصوغات ذهبية بالداخلة ضبط طالب إعدادى سرق مبالغ مالية من شقة صاحب محل مصوغات ذهبية بالداخلة

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد، من ضبط طالب إعدادى قام بالتعدى بالسرقة على شقة صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة موط بالداخلة، وتم تحريز المبالغ المضبوطة وتحرر بها المحضر رقم 327 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2016م وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط "أحمد.ع." 14 سنة طالب اعدادى ومقيم موط بعد قيامه بسرقة مبالغ مالية من شقة صاحب محل مصوغات ذهبية بواقع 2000 جنيه مصرى و1000 ريال سعودى وجهاز تابليت وبعد إجراء التحريات السرية تمكنت المباحث من ضبط المتهم وبحوزته المسروقات، واعترف بدخوله إلى شقة الجواهرجى عبر نافدة الشرفة الخلفية للمنزل وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.


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