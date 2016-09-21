اليوم.. افتتاح الدورة 32 لمهرجان الإسكندرية السينمائي تحت اسم “يسرا”

يفتتح حلمي النمنم وزير الثقافة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بمكتبة الأسكندرية.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة يسرا، وتقام تحت شعار “السينما والمقاومة”، وبمشاركة 29 دولة.

يتنافس في مسابقة الأفلام الطويلة 15 فيلما، وفي الأفلام القصيرة 25 فيلما ما بين وثائقي وروائي، وفي مسابقة الفيلم العربي الوثائقي الطويل يتنافس 15 فيلما، وفي الفيلم العربي القصير 21 فيلما، إلى جانب 11 فيلما في مسابقة محمد بيومي لمخرجي الأسكندرية.

يذكر أن عروض المهرجان تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، ب` 4 قاعات بفندق هيلتون جرين بلازا، مركز الحرية للإبداع، نادى السيارات، فندق لاجون، نادى سبورتنج، نادى سموحة، النادى الأوليمبي، سينما جرين بلازا 1 و 2، سينما ريو، سينما فريال.