تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لحيازته بندقية آلية بدون ترخيص

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار محمد برهان وسكرتارية مدحت عبد العال، تجديد حبس المتهم "عربى .م.س" عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن إحراز المتهم بندقية آلية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم داخل مسكنه وبحوزته البندقية الآلية، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.