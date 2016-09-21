تموين سوهاج تحرر 44 محضرا لمحلات كروت الشحن والمخابز على مستوى المراكز

قال المحاسب السيد حافظ الباجى وكيل وزاة التموين بسوهاج، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بتحرير 44 محضرا ومخالفة لأصحاب محلات كروت الشحن والمخابز ومحلات بيع السجائر وأسطوانات البوتاجاز، وذلك على مستوى مراكز المحافظة، وتم تحرير محاضر بالوقائع وإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر تعليماته للمسئولين بالإدارات على مستوى المحافظة بالمتابعة والمرور يوميا على محلات كروت الشحن لضبط المخالفين بالبيع أزيد من السعر المقرر، وذلك لضبط الأسعار وعدم التلاعب بها .