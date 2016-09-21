أخبار عاجلة

عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تموين سوهاج تحرر 44 محضرا لمحلات كروت الشحن والمخابز على مستوى المراكز

Google+ Print
تموين سوهاج تحرر 44 محضرا لمحلات كروت الشحن والمخابز على مستوى المراكز تموين سوهاج تحرر 44 محضرا لمحلات كروت الشحن والمخابز على مستوى المراكز

>سوهاج – عمرو خلف

قال المحاسب السيد حافظ الباجى وكيل وزاة بسوهاج، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بتحرير 44 محضرا ومخالفة لأصحاب محلات كروت الشحن والمخابز ومحلات بيع السجائر وأسطوانات البوتاجاز، وذلك على مستوى مراكز المحافظة، وتم تحرير محاضر بالوقائع وإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر تعليماته للمسئولين بالإدارات على مستوى المحافظة بالمتابعة والمرور يوميا على محلات كروت الشحن لضبط المخالفين بالبيع أزيد من السعر المقرر، وذلك لضبط الأسعار وعدم التلاعب بها .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها