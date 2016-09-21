مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 9 من المتلاعبين بأسعار كروت المحمول

شنت مباحث التموين بالإسماعيلية حملة استهدفت الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط 9 من بائعى كروت المحمول، لبيعها بأزيد من السعر المقرر .

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار، برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، وتمكنت الحملة من ضبط "وليد. ج. م" 35سنة المدير المسئول عن محل لاكسسوارات المحمول دائرة قسم ثان، وذلك لامتناعه عن بيع كروت شحن التليفونات المحمولة، حيث تم ضبط (59) كارت، و"وليد .ا. أ" 40 سنة صاحب محل لاكسسوارات المحمول دائرة قسم ثان، وذلك لامتناعه عن بيع كروت شحن التليفونات المحمولة بغرض رفع أسعارها بالأسواق.

وتم ضبط (85) كارت و"أحمد .غ. م" 40 سنة صاحب محل لاكسسوارات المحمول الكائن دائرة مركز فايد، وذلك لقيامه ببيع كروت الشحن بأزيد من السعر المحدد، و" عصام. م. ع" 28 سنة صاحب محل لاكسسوارات المحمول الكائن بمدينة فنارة ــ دائرة مركز فايد، و"محمد .ه .غ" 58 سنة صاحب محل لاكسسوارات المحمول الكائن دائرة مركز فايد، و"محمد. م .ع" 43 سنة صاحب محل لاكسسوارات المحمول الكائن بمدينة فنارة ــ دائرة مركز فايد، و"أحمد .ع. أ" 48 سنة صاحب محلات لاكسسوارات المحمول الكائن بمدينة فايد، و"محمود .ج .م" 25 سنة صاحب محلات لاكسسوارات المحمول الكائن بسربيوم ــ دائرة مركز فايد، و"سامى. ع .ع" 45 سنة صاحب محل اكسسوارات محمول الكائن أبوسلطان ــ دائرة مركز فايد مقيم أبوسلطان ـــ دائرة مركز فايد، وذلك لقيامهم ببيع كروت الشحن بأزيد من السعر المحدد.

كما تمكنت الحملة من ضبط "مدحت .ع. ى" 21 سنة صاحب محل عطارة وسوبر مركت الكائن بشارع دمنهور ـــ دائرة قسم ثان، وذلك لضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن رنجة وخميرة وعصائر بلغت حوالى (78) كيلو، و"محمد. س. ذ" 35 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات الكائن بالشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث، وذلك لحيازته كمية من قطع غيار السيارات الغشوشة وغير مصحوبة بأى فواتير بلغت حوالى (37) قطعة مختلفة الأنواع، وتمكنت الحملة من تحرير20 محضرا آخرين "عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من التسعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.