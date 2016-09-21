مصرع شخص انقلبت مقطورته بطريق إسكندرية مطروح الساحلى

لقى شخص مصرعه نتيجة لانقلاب مقطورة بعد انزلاقها من أعلى طريق إسكندرية مطروح الساحلى، بسبب تسرب جاز من سيارة نقل محملة بمواد بترولية لمسافة 3 كيلو، واختلت عجلة القيادة من قائد المقطورة وانقلبت أعلى الطريق، وتسببت فى توقف حركة السيارات للمتجه من إسكندرية وفى طريقه إلى مطروح.

وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان لإزالة حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

كما قام رجال المرور بالاستعانة بلوادر وتم فرش الرمال أعلى الطريق، وتم إزالة بقعة الزيت المتواجدة بالطريق، وقامت الخدمات المرورية بتسيير حركة السيارات.