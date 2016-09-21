SanDisk تنتج أول كارت ميمورى بسعة 1 تيرا بايت

كشفت شركة SanDisk الخاصة بصناعة أقراص التخزين عن أول كارت ميمورى فى العالم بسعة 1 تيرا بايت وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا للغاية.

ووفقًا لما نشره موقع GSM الهندى، فلا يزال هذا الكارت ميمورى فى الوقت الراهن مجرد نموذج أولى، حيث لم تكشف الشركة عن موعد إطلاقه أو حتى عن السعر المنتظر بيعه به، ولكن كارت الميمورى والذى يحمل اسم SanDisk Extreme PRO سيمكنه حفظ ما يصل إلى 1 تيرابايت من البيانات، وهو ما يأتى بعد 16 عاما من إطلاق الشركة لأول كارت ميمورى لهم بمساحة 64 ميجا بايت.

ويستهدف كارت الميمورى المحتوى الخاص بكاميرات 4K والكاميرات التى تلتقط صور 360 درجة، بالإضافة إلى فيديوهات الواقع الافتراضى وغيرها والتى تحتاج إلى مساحات أكبر من التخزين.

وحتى الآن لا توجد أى معلومات عن الموعد الذى يمكن أن تصل فيه هذه البطاقات إلى الأسواق أو حتى عن السعر الذى يمكن أن تتاح به، مع ضرورة ملاحظة أن الشركة تبيع نسخة 500 جيجا بايت بسعر 800 دولار، لذلك فمن المتوقع أن تأتى بسعر كبير.

جدير بالذكر أن شركة Lexar كانت قد كشفت فى 2011 عن كارت ميمورى SD بسعة 128 جيجا بايت، وهو ما كان يعد إنجازًا كبيرًا للغاية فى وقتها، ثم تلى ذلك إطلاق نفس الشركة لكارت ميمورى آخر بسعة 256 جيجا بايت فى نهاية 2012، لتحتل بعد ذلك SanDisk مركز الصدارة فى عام 2014 بكارت ميمورى بسعة 512 جيجا بايت.