في قمة رد الاعتبار.. برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد بالدورى الإسباني

يخوض فريق برشلونة الإسبانى مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف فريق أتلتيكو مدريد فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

يسعى الفريق الكتالونى إلى تحقيق الفوز والثأر من الروخى بلانكوس الذى أطاح به من الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الماضى، حيث فاز برشلونة فى الذهاب على ملعبه “كامب نو”، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط فى معقل أتلتيكو مدريد “فيسنتى كالديرون”، بالإياب بثنائية نظيفة.

ويحتل برشلونة المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوى مع لاس بالماس، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدى ريال مدريد المنفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة، فيما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن تقام عدة مواجهات هامة فى الجولة الخامسة لليجا، أبرزها لقاء ريال مدريد مع ضيفه فياريال فى الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.